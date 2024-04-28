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Аллегри высказался о своем будущем в Ювентусе

Итальянец доволен своей работой в стане туринского клуба.
Сегодня, 12:56
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем.

"Я всегда говорю, что в жизни нет ничего предопределенного. Я очень доволен проделанной парнями работой. Перед нами поставили две задачи на сезон, и мы очень близки к их выполнению".

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"В прошлом сезоне мы упустили Кубок Италии и Суперкубок Италии в самом конце. Наши ребята растут благодаря таким важным играм", – сказал Аллегри в эфире DAZN.

Напомним, после 34 туров Серии А Ювентус занимает третье место в турнирной таблице, набрав 65 очков.

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