Аллегри высказался о своем будущем в Ювентусе
Итальянец доволен своей работой в стане туринского клуба.
Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри высказался о своем будущем.
"Я всегда говорю, что в жизни нет ничего предопределенного. Я очень доволен проделанной парнями работой. Перед нами поставили две задачи на сезон, и мы очень близки к их выполнению".
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"В прошлом сезоне мы упустили Кубок Италии и Суперкубок Италии в самом конце. Наши ребята растут благодаря таким важным играм", – сказал Аллегри в эфире DAZN.
Напомним, после 34 туров Серии А Ювентус занимает третье место в турнирной таблице, набрав 65 очков.
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