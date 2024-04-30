Довбик и Цыганков могут принести чемпионство Реалу уже в эту субботу

Мадридский Реал уже на этих выходных может стать чемпионом Испании при определенных обстоятельствах.

Судьба «сливочных» будет зависеть как от них, так и от матча между Барселоной и Жироной.

Если Реал победит Кадис, то им будет достаточно ничьи в каталонском дерби, чтобы лишить «сине-гранатовых» даже теоретических шансов на чемпионство, но если мадридцы сыграют вничью, то им придется надеяться на победу коллектива Артема Довбыка и Виктора Цыганкова.

В случае, если вдруг Реал проиграет, или же если Барселона победит, то оформление чемпионства придется отложить как минимум до следующих выходных, когда Андрей Лунин и компания встретятся с Гранадой, а Барса примет Реал Сосьедад.

Отметим, что подопечным Карло Анчелотти надо завоевать всего 4 очка за 5 матчей до конца, чтобы обеспечить себе триумф в Ла Лиге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!