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Футбол

Довбик и Цыганков могут принести чемпионство Реалу уже в эту субботу

Артем и Виктор сделают Андрея Лунина чемпионом Испании при определенных обстоятельствах.
Сегодня, 17:39
Getty Images
Getty Images

Мадридский Реал уже на этих выходных может стать чемпионом Испании при определенных обстоятельствах.

Судьба «сливочных» будет зависеть как от них, так и от матча между Барселоной и Жироной.

Если Реал победит Кадис, то им будет достаточно ничьи в каталонском дерби, чтобы лишить «сине-гранатовых» даже теоретических шансов на чемпионство, но если мадридцы сыграют вничью, то им придется надеяться на победу коллектива Артема Довбыка и Виктора Цыганкова.

В случае, если вдруг Реал проиграет, или же если Барселона победит, то оформление чемпионства придется отложить как минимум до следующих выходных, когда Андрей Лунин и компания встретятся с Гранадой, а Барса примет Реал Сосьедад.

Отметим, что подопечным Карло Анчелотти надо завоевать всего 4 очка за 5 матчей до конца, чтобы обеспечить себе триумф в Ла Лиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков артем довбик

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