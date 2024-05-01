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Тренер ПСЖ повторил достижение Гвардиолы и экс-рулевого Ливерпуля и Челси

Луис Энрике стал третьим испанцем, который вывел иностранный клуб в полуфинал ЛЧ
Сегодня, 18:23
Getty Images
Getty Images

В рамках полуфинала Лиги Чемпионов ПСЖ под руководством Луиса Энрике встретится с Боруссией Дортмунд.

Как сообщает OptaJose, рулевой парижан повторил достижение Рафаэля Бенитеса и Пепа Гвардиолы, добравшись этой стадии с французским грандом.

Специалист стал третьим испанцем в истории, который достигал полуфинала Лиги чемпионов с иностранным клубом в качестве тренера. Бенитес делал это трижды с Ливерпулем, а Гвардиола с Баварией и Ман Сити тоже по три раза.

Матч Боруссия - ПСЖ состоится сегодня, 1 мая, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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