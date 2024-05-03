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Де Дзерби намерен остаться в Брайтоне

Итальянец подтвердил, что счастлив в клубе.
Вчера, 22:34
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби заявил, что хочет остаться в английском клубе.

Напомним, что экс-тренер донецкого Шахтера высоко котируется на рынке специалистов, и его хотели бы пригласить многие европейские гранды.

Сам же Де Дзерби заявил, что счатслив в Брайтоне и намерен остаться.

"Я бы хотел остаться, потому что мне нравятся игроки, город, клуб, болельщики.

На встрече с фанатами я уже сказал, что я не уйду, если буду счастлив здесь. И я хочу сохранить свою страсть", - приводит слова итальянца Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что Бавария добавила в свой шорт-лист неожиданного кандидата.

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