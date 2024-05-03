Де Дзерби намерен остаться в Брайтоне
Итальянец подтвердил, что счастлив в клубе.
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби заявил, что хочет остаться в английском клубе.
Напомним, что экс-тренер донецкого Шахтера высоко котируется на рынке специалистов, и его хотели бы пригласить многие европейские гранды.
Сам же Де Дзерби заявил, что счатслив в Брайтоне и намерен остаться.
"Я бы хотел остаться, потому что мне нравятся игроки, город, клуб, болельщики.
На встрече с фанатами я уже сказал, что я не уйду, если буду счастлив здесь. И я хочу сохранить свою страсть", - приводит слова итальянца Фабрицио Романо.
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