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Реал перенесет празднование своего возможного чемпионства в Ла Лиге

Мадридцы хотят подождать до ответного матча с Баварией.
Сегодня, 00:11
ФК Реал Мадрид / Getty Images
ФК Реал Мадрид / Getty Images

Реал не собирается отмечать свое возможное чемпионство в Ла Лиге до ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает As.

Если "сливочные" станут чемпионами на этой неделе, они не устроят публичные празднества. Клуб сосредоточен на ответной игре с Баварией, и только после этого будут рассмотрены варианты для празднования.

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При этом, власти Мадрида готовятся к возможным собраниям болельщиков на площади Сибелес.

Напомним, для того чтобы гарантировать титул, мадридцам необходимо набрать всего лишь 4 очка. Победа в матче с Кадисом и осечка Барселоны против Жироны приведут Реал к чемпионству.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига

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