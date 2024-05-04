Реал перенесет празднование своего возможного чемпионства в Ла Лиге

Реал не собирается отмечать свое возможное чемпионство в Ла Лиге до ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает As.

Если "сливочные" станут чемпионами на этой неделе, они не устроят публичные празднества. Клуб сосредоточен на ответной игре с Баварией, и только после этого будут рассмотрены варианты для празднования.

Читай также: "У Анчелотти есть блаженная проблема": Экс-вратарь Реала высказался о выборе между Луниным и Куртуа

При этом, власти Мадрида готовятся к возможным собраниям болельщиков на площади Сибелес.

Напомним, для того чтобы гарантировать титул, мадридцам необходимо набрать всего лишь 4 очка. Победа в матче с Кадисом и осечка Барселоны против Жироны приведут Реал к чемпионству.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!