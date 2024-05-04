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Тухель может остаться в Баварии

У мюнхенцев совсем все плохо с кандидатами на вакантное место.
Сегодня, 00:31
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Руководство Баварии рассматривает возможность оставить Томаса Тухеля в клубе после окончания нынешнего сезона.

Спортивные директора поддерживают нынешнего тренера и готовы продолжить сотрудничество. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

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Несмотря на объявленный ранее уход немецкого специалиста, некоторые ключевые игроки, включая Мануэля Нойера, высказываются в его поддержку.

Отметим, сам Тухель также заинтересован в том, чтобы остаться, но для этого требуется выполнение определенных условий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Тухель

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