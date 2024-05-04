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Забарный вернулся в старт Борнмута после первого в сезоне пропущенного матча АПЛ

Защитник сыграет против Арсенала, но украинского противостояния с первых минут не будет.
Сегодня, 14:10
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В субботу, 4 мая, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Арсенал примет на своем поле Борнмут.

Перед игрой главные тренеры Микель Артета и Андони Ираола огласили стартовые составы своих команд.

Наставник "канониров" оставил в запасе украинского защитника Александра Зинченко, который уже в целом пятый подряд поединок начнет на скамейке.

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В то же время в стартовый состав Борнмута вернулся украинец Илья Забарный. В предыдущем туре против Брайтона (3:0) защитник из-за простуды был вынужден впервые в сезоне пропустить матч АПЛ.

Поединок с лондонской командой станет для Забарного 35-м в нынешнем чемпионате, который он начнет с первых минут на поле.

Матч АПЛ Арсенал - Борнмут начнется в 14:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Забарного признали игроком месяца в Борнмуте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига Илья Забарный

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