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Главный претендент на замену Клоппу высказался о возможности возглавить Ливерпуль

Арне Слот не хочет комментировать слухи до завершения сезона.
Сегодня, 18:20
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Рулевой Фейеноорда Арне Слот, который называется разными СМИ, следующим тренером Ливерпуля высказался о новостях, которые связывают его с мерсисайдцами.

Нидерландский специалист отказался комментировать слухи, заявив, что пока что официально ничего не договорено.

"Официально пока что ничего не подтверждено. Сейчас на моей груди эмблема Фейеноорда, поэтому я намерен говорить только о том, что касается этого клуба. 

Ранее я уже говорил об уверенности, что стороны договорятся, но не знаю, когда это произойдет. Однако ожидаю, что соглашение будет достигнуто", - заявил Арне.

Отметим, что ранее Слота связывали с Тоттенхэмом и Шахтером, но обоим клубам он отказал, и в итоге "шпоры" назначили Анге Постекоглу, а "горняки" бывшего ассистента нидерландца Марино Пушича.

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