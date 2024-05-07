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Челси готов продать Лукаку в 2,5 раза дешевле, чем покупал

Лондонский клуб установил ценник на бельгийского форварда.
Сегодня, 11:12
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Лондонский Челси во время летнего трансферного окна готов продать своего нападающего Ромелу Лукаку, который ныне выступает на правах аренды в Роме.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "синие" отпустят 30-летнего футболиста за 38 миллионов фунтов стерлингов (около 44 миллионов евро).

Такая сумма отступных была согласована с бельгийским форвардом еще минувшим летом, и она будет действительна не только для Ромы, но и для любого другого потенциального покупателя.

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Отметим, что летом 2021 года Лукаку вернулся в Челси из Интера за 97,5 миллионов фунтов. После бельгиец выступал в арендах за тот же миланский клуб и Рому.

В нынешнем сезоне нападающий провел в составе римской команды во всех турнирах 44 матча, в которых забил 20 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Лукаку попытается убедить Рому выкупить его контракт.

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