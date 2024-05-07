Журналист рассказал об интересе европейских клубов к украинскому форварду

Журналист Виктор Вацко перечислил клубы, которые явно интересуются Артемом Довбиком.

Украинский форвард нашел своих поклонников не только в Испании, но и в других европейских странах, где также имеется интерес к его трансферу.

В Испании наиболее явный интерес демонстрирует Атлетико, а также Барселона. Также за Артемом следят в Италии и Англии.

"Из того, что мне известно. Атлетико Мадрид, об этом уже писали в прессе, я только могу это подтвердить, по информации из своих источников, людей, с которыми я общаюсь. Атлетико очень серьезно заинтересован. Есть интерес Барселоны. В Италии серьезный интерес: Интер, Ювентус и Наполи. Об этом говорят люди из Италии.

Писали о Челси в европейских медиа, наши это перепечатывали. Разговаривал с несколькими людьми из мира европейского футбола и я не нашел подтверждения интереса Челси к Артему Довбик", - сказал Вацко в эфире Ютуб-канала Вацко Live.

Ранее также Вацко опроверг информацию об отступных в контракте Довбика.

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