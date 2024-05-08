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Ройс определился с местом продолжения карьеры

Марко хочет поиграть в МЛС.
Сегодня, 12:34
Марко Ройс / Getty Images
Марко Ройс / Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс определился с дальнейшим продолжением карьеры.

Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на слова Самира Насри, немецкий футболист рассматривает переход в МЛС летом на правах свободного агента.

Ройс уже якобы провел переговоры с одной из команд, выступающей в этой лиге. Название команды, как и детали потенциальной сделки, не разглашаются.

Напомним, ранее Марко поделился эмоциями от прохода Боруссии в финал Лиги Чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Марко Ройс

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