Ройс определился с местом продолжения карьеры
Марко хочет поиграть в МЛС.
Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс определился с дальнейшим продолжением карьеры.
Как сообщает Фабрицио Романо, ссылаясь на слова Самира Насри, немецкий футболист рассматривает переход в МЛС летом на правах свободного агента.
Ройс уже якобы провел переговоры с одной из команд, выступающей в этой лиге. Название команды, как и детали потенциальной сделки, не разглашаются.
Напомним, ранее Марко поделился эмоциями от прохода Боруссии в финал Лиги Чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!