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Анри - о Мбаппе: Для меня он лучший игрок в истории ПСЖ

Легендарный француз встал на защиту Килиана после вылета из Лиги Чемпионов.
Сегодня, 16:34
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Футбольный эксперт и тренер молодежной сборной Франции, а в прошлом легендарный форвард Тьерри Анри высказался о вылете ПСЖ из полуфинала Лиги Чемпионов, в частности, из-за вялой игры Килиана Мбаппе в обоих матчах против Боруссии Дортмунд.

По словам Анри, по его мнению, Килиан является лучшим игроком в истории французского гранда.

"Нелегко выиграть Лигу чемпионов. Вы видите, что им очень трудно это сделать. Это его последняя игра в Европе за ПСЖ, но, как я уже говорил - он может покидать этот клуб с высоко поднятой головой. Не каждый может выиграть везде все, особенно Лигу чемпионов.

Он все еще среди лучших игроков в истории клуба? Это даже не дискуссия. Для меня он номер один, лучший игрок в истории клуба.

Но некоторые люди, которые видели других игроков, скажут вам, что это может быть не так. Это очевидно, что это мое мнение. Очевидно, что я знаю это.

Для меня Килиан Мбаппе с тем влиянием, которое он имеет на весь мир, то, что он делает, по моему мнению - он войдет в историю клуба как один из лучший игроков для ПСЖ. Это мое мнение", - сказал Анри

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Тьерри Анри Килиан Мбаппе

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