"Им очень не хватило скромности": Легенда французского футбола потроллил ПСЖ за вылет из ЛЧ

Бывший игрок Баварии Биксант Лизаразю оценил вылет ПСЖ из Лиги чемпионов.

"Им очень не хватило скромности. Получив Дортмунд в соперники, они были уверены, что выйдут в финал. Думаю, это было неуважительно по отношению к Боруссии. Уже проиграв 0:1 и пострадав, Луис Энрике сказал, что знает одну фразу по-французски, и это фраза "мы победим". Он выделывался. В какой-то момент все вернулось – против команды, которая в обеих матчах выиграла тактическую борьбу.

Тренер Дортмунда принял довольно простые решения. Они очень низко оборонялись, чтобы не дать нападающим ПСЖ разогнаться. Они играли очень плотно. Это очень, очень хорошо работало. Они не дали ПСЖ проявить себя".

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"Перед матчем все говорили про Луиса Энрике как про тактического гения. Мы увидели, что это не так, потому что битву выиграл Эдин Терзич. Они смотрели на Боруссию сверху вниз. А ведь эта команда уже выигрывала Лигу чемпионов в 1997-м. Это не просто какая-то там команда для этого турнира. Они показали, что у них стальной характер, и идеально справились с тем, чтобы сдержать ПСЖ", – сказал Лизаразю в интервью Franceinfo.

Напомним, ПСЖ вчера потерпел второе поражение от Боруссии Дортмунд (0:1), ввиду чего вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

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