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Насри: ПСЖ должен был выйти в финал Лиги чемпионов

Француз оценил провал парижан в еврокубке.
Сегодня, 17:20
Самир Насри / Getty Images
Самир Насри / Getty Images

Бывший хавбек Манчестер Сити и Арсенала Самир Насри высказался о вылете ПСЖ из Лиги чемпионов.

"Считаю, вы еще слишком добры, когда анализируете эти 180 минут. Честно, у меня нет слов. Они не были хороши, они не показали ту игру, которую должны были, они не были агрессивны в прессинге. Они словно мурлыкали: слишком медленно действовали в переходных фазах".

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"Теперь нам пытаются продать Дортмунд как большую команду, но это средняя команда. После жеребьевки все были счастливы, получив Дортмунд. ПСЖ должен был выйти в финал Лиги чемпионов, учитывая трудности Боруссии, но так и не нашел рецепт. Играя дома, футболисты должны сделать все, чтобы завести стадион: дальние удары, прессинг, скорость, выбегания. ПСЖ не сделал ничего", – сказал Насри в интервью Canal+.

Напомним, по сумме двух матчей Боруссия оказалась сильнее ПСЖ (2:0 общий), пройдя в финал ЛЧ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Самир Насри

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