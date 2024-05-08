Аякс решил сделать ставку на английского тренера

Грэм Поттер может вернуться к работе уже совсем скоро.

Нидерландский Аякс активизировал усилия по подписанию нового тренера, утверждает The Telegraph.

Клуб намерен провести полномасштабную перестройку, и лучшим кандидатом для такого дела считают Грэма Поттера.

Аякс готов сделать англичанина самым высокооплачиваемым тренером клуба в истории, лишь бы обогнать Манчестер Юнайтед и Милан.

Кроме того, многие называют 48-летнего специалиста преемником Гарета Саутгейта, что также вынуждает Аякс пойти на траты.

Нидерландцы видят в нем идеальную фигуру для перестройки без существенных денежных трат и привития нового игрового стиля и философии, которая будет соответствовать ценностям тотального футбола.

Ранее также сообщалось, что Тухель хочет возглавить Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!