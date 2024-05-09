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Бавария при Тухеле взяла лишь один трофей из семи возможных

Черная полоса мюнхенского клуба.
Сегодня, 00:29
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Мюнхенская Бавария при Томасе Тухеле взяла всего один трофей.

Напомним, в среду, 8 мая, "ротен" проиграли Реалу в полуфинале ЛЧ и вылетели из розыгрыша трофея.

Также ранее мюнхенцы уступили чемпионство Байеру, хзотя до этого доминировали в Германии 11 лет. Прошлогодняя "салатница" и стала единственным трофеем немца.

Также ранее клуб дважды вылетал из Кубка Германии, при чем не самым очевидным соперникам, уступил Суперкубок РБ Лейпциг и в прошлом сезоне вылетел из ЛЧ на стадии 1/4 финала.

То есть, суммарно за два года Бавария проиграла в шести турнирах и выиграла лишь один трофей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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