Анчелотти: Куртуа будет играть, но я должен учесть Кепу
Итальянец высказался о предстоящем матче с Гранадой.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал о распределении игрового времени между тремя голкиперами клуба.
"Куртуа? Конечно, он будет играть, но я должен учесть Кепу, великого профессионала, который очень помог нам со скамейки запасных".
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"И Лунин тоже, он должен быть готов играть", – сказал Анчелотти в интервью Madrid Xtra.
Напомним, в следующем матче Реал сыграет против Гранады в рамках 35-го тура Ла Лиги. Игра состоится в субботу, 11 мая.
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