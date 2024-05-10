Анчелотти: Куртуа будет играть, но я должен учесть Кепу

Итальянец высказался о предстоящем матче с Гранадой.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал о распределении игрового времени между тремя голкиперами клуба.

"Куртуа? Конечно, он будет играть, но я должен учесть Кепу, великого профессионала, который очень помог нам со скамейки запасных".

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"И Лунин тоже, он должен быть готов играть", – сказал Анчелотти в интервью Madrid Xtra.

Напомним, в следующем матче Реал сыграет против Гранады в рамках 35-го тура Ла Лиги. Игра состоится в субботу, 11 мая.

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