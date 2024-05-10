Жирона Довбика и Цыганкова сможет играть матчи еврокубков на своем стадионе

Испанская Жирона получила вердикт от УЕФА относительно места проведения матчей Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

Пресс-служба клуба сообщила, что "красно-белые" смогут играть на родном Монтиливи, но им придется провести соответствующие работы на стадионе, чтобы соответствовать минимально нужным нормам для матчей еврокубков.

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Отметим, что Жирона обеспечила себе выход в групповой этап Лиги Чемпионов, ведь финиширует не ниже 4 места. Сейчас они опережают Барселону на одно очко, идя вторыми.

Сегодня, 10 мая, команда Артема Довбыка и Виктора Цыганкова сыграет с Депортиво Алавесом. Матч начнется в 22:00 по Киеву.

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