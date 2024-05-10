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А как же Лунин? Куртуа, вероятно, выйдет в старте в финале Лиги чемпионов

Решение пока не окончательное, но бельгиец в приоритете у тренерского штаба.
Вчера, 20:55
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Тибо Куртуа, вероятно, займет место в воротах Реала в финале Лиги чемпионов.

По данным The Athletic, хотя тренерский штаб был впечатлен прогрессом Андрея Лунина, решение склоняется в пользу бельгийца.

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В клубе считают, что Куртуа – лучший вратарь мира, и его нельзя оставлять на скамейке, когда он готов играть.

В то же время, Реал выразил благодарность Лунину за уверенную игру в период травмы Тибо и планирует подписать с ним новый контракт с увеличением зарплаты.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Реал Мадрид

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