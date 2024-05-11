Гранада - Реал 0:4: обзор матча и результат игры 11.05.2024

Чемпион и финалист Лиги чемпионов легко справился с будущим представителем Сегунды.

В субботу, 11 мая, мадридский Реал встречался в гостях с Гранадой в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги.

Уже обеспечившие себе чемпионство мадридцы уверенно обыграли со счетом 4:0 соперников, которые еще до матча потеряли математические шансы остаться в высшем дивизионе.

Ближе к концу первого тайма Фран Гарсия вывел Реал вперед, а перед самым перерывом он же ассистировал Арде Гюлеру, который удвоил преимущество гостей.

Во второй половине встречи счет до разгромного довел Браим Диас, оформивший дубль. Сначала полузащитник на 49-й минуте успешно завершил сольный проход, точно пробив с линии штрафной, а через десять минут нанес результативный удар из района одиннадцатиметровой отметки после передачи от Луки Модрича.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин в этом матче остался в запасе, а место в воротах мадридской команды занял Тибо Куртуа.

Реал уже в статусе чемпиона с 90 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, а Гранада с 21 баллом занимает предпоследнее место.

Статистика матча Гранада - Реал 35-го тура чемпионата Испании

Гранада - Реал Мадрид 0:4

Голы: Гарсия, 38, Гюлер, 45+2, Диас, 49, 59

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 1.90

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 12 - 13

Удары в створ: 1 - 7

Угловые: 8 - 5

Фолы: 11 - 10

Атаки: 98 - 89

Гранада: Баталья - Мендес (Санчес Сендра, 74), Пентковски, Микел, Нева Тей - Пеллистри, Руис Алонсо (Онгла, 54), Гумбау (Вильяр, 53), Южвяк (Кальехон, 46) - Бое, Узуни (Мелендо, 81)

Реал Мадрид: Куртуа - Васкес, Милитао, Рюдигер (Фернандес, 70), Гарсия - Модрич (Кроос, 70), Камавинга, Себальос - Гюлер, Хоселу, Диас

Предупреждения: Бое, Гумбау.

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