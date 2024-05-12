Президент Реала: Мы - самый любимый клуб в мире

Президент мадридского Реала Флорентино Перес высказался о выходе команды в финал Лиги чемпионов.

По словам испанского функционера, его клуб является самым обожаемым в мире.

"Мы - самый любимый клуб в мире. Каждый титул толкает нас к следующему.

Игра против Баварии была особенной. Теперь мы сыграем в еще одном финале Лиги чемпионов в июне.

Я уверен, что игроки сделают все, чтобы вернуться сюда с очередным трофеем Лиги чемпионов", - сказал Перес

Отметим, что Реал уже досрочно завоевал титул Ла Лиги и встретится с Боруссией Дортмунд на Уэмбли в финале Лиги Чемпионов 1 июня.

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