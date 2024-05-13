ПСЖ обидно проиграл в последнем матче Мбаппе на домашней арене

В воскресенье, 12 мая, ПСЖ принимал Тулузу в последнем домашнем матче сезона на Парк-де-Пренс.

Уже на восьмой минуте Мбаппе сам прорвался сквозь оборону гостей и отправил мяч прямиком в угол ворот без шансов для вратаря. Но всего пять минут потребовались Тулузе, чтобы сравнять счет, защита парижан оставила без надзора форварда гостей Тийса Даллингу.

В целом в первом тайме игра была равной, однако Тулуза действовала более остро и агрессивно, однако счет на табло не менялся. А вот во втором тайме ситуация изменилась. Действующие чемпионы Франции взяли гостей в осаду, но в последней трети парижане действовали очень неосоторожно.

Тулуза воспользовалась ситуацией, поймала соперника на контратаке и вышла вперед благодаря голу Янна Гбохо. ПСЖ продолжал давить, но атаки парижан оставались беззубыми, а уже в компенсированное арбитром время Тулуза забила еще раз, закрепив победу.

Статистика матча ПСЖ - Тулуза 33-го тура Лиги 1

ПСЖ - Тулуза 1:3

Голы: Мбаппе, 8 - Даллинга, 13, Гбохо, 68, Магри, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 1,77 - 1,52

Владение мячом: 64% - 36%

Удары: 15 - 18

Удары в створ: 3 - 5

Фолы: 12 - 8

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