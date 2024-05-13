Будущее двух легенд Реала должны определить на этой неделе

Тони Кроос и Лука Модрич все еще могут как остаться, так и уйти.

Будущее легенд Реала Тони Крооса и Луки Модрича должны определить вскоре.

Как сообщает Фабрицио Романо, по контрактам обоих игроков пока нет окончательного ответа.

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Эта неделя будет ключевой. Именно за эти 7 дней руководство клуба решит, что им делать с Лукой и Тони.

Также Романо отметил, что защитник "сливочных" Начо Фернандес уже точно покинет летом клуб на правах свободного агента.

Ранее была информация, что якобы Модрич уйдет уже этим летом, а Крооса сохранят еще на один сезон.

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