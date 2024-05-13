Румынский клуб подозревает экс-защитника Барселоны в обмане

Эдгар Ие будто договорился со своим братом-близнецом, что он будет играть вместо него за Динамо Бухарест.

Румынский Динамо Бухарест подозревает экс-защитника Барселоны в невероятном обмане.

Как сообщает журналист Эмануэль Рошу, его источники в столичном клубе рассказали ему, что Динамо подозревает 30-летнего гвинейца Эдгара Ие в том, что он отправил играть за команду своего брата-близнеца Эделино.

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Отмечается, что игрок, выступающий за бухарестцев не умеет разговаривать на английском, хотя, Эдгар, якобы, им владеет, и отказывается показывать кому-то из представителей клуба свое водительское удостоверение.

Издание Marca дополняет информацию тем, что если окажется, что за Динамо играл Эделино, а не Эдгар, то с румынского клуба могут снять 8 очков, которые были заработаны с кем-то из братьев Ие в составе.

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