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Тренер ПСЖ попал в неловкую ситуацию, которая связана с уходом одного из игроков

Луис Энрике случайно не дал Кейлору Навасу попрощаться с домашними болельщиками.
Сегодня, 14:02
Кейлор Навас / Getty Images
Кейлор Навас / Getty Images

Тренер ПСЖ Луис Энрике попал в неловкую ситуацию из-за ухода из клуба Кейлора Наваса.

Костариканец покинет клуб летом, и ожидалось, что он получит возможность выйти в старте в последнем матче, но вместо него вышел Арнау Тенас. После матча Энрике заявил, что не знал о том, что 35-летний голкипер собирается уходить из клуба.

«Навас? Я нигде не видел новостей о том, что он собирается покинуть клуб. Я принимаю решение, исходя из того, что лучше для команды", - заявил испанский специалист.

Отметим, что Навас ранее заявил о том, что его контракт не будет продлен в своем Instagram.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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