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Барселона уверенно обыграла Сосьедад и поднялась на вторую строчку

Сосьедад остается в одном пункте от зоны Лиги Европы.
Сегодня, 00:01
Барселона - Реал Сосьедад / Getty Images
Барселона - Реал Сосьедад / Getty Images

В понедельник, 13 мая, Барселона принимала Реал Сосьедад в рамках 35-го тура Ла Лиги.

В течение первых 2- минут матча обе команды старались навязать свой темп, однако не могли создать по-настоящему опасных моментов. На 22-й минуте гости открыли счет, но мяч был отменен из-за офсайда. Под конец тайма каталонцы решили надавить, сначала Гюндоган не забил в пустые ворота, а потом немец отлично отпасовал Ямалю, который не ошибся с ударом. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе каталонцев.

В начале второго тайма Барселона продолжила давить и упускать моменты, однако и гости находили возможности для опасных атак, но стараниями обоих киперов счет на табло не менялся.

В последние минуты матча каталонцы старались закрепить успех, проведя серию атак, но до последнего ничего не удавалось, пока Альваро Одриосола не допустил грубый фол в своей штрафной. Пенальти уверенно оформил Рафинья, закрепив победу своей команды.

Статистика матча Барселона - Реал Сосьедад 35-го тура Ла Лиги

Барселона - Реал Сосьедад 2:0
Голы: Ямаль, 40, Рафинья (пенальти),90+3

Ожидаемые голы (xG): 2,34 - 0,76
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 14 - 10
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 12 - 14

Барселона: тер Штеген - Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен (Серджи Роберто, 70) - Гюндоган (Ромеу, 90+5), Педри (Лопес, 70) - Рафинья, Ямаль, Левандовски (Ферран Торрес, 76).

Реал Сосьедад: Ремиро - Элустондо, Ле Норман, Пачеко (Тирни, 70) - Траоре (Одриосола, 79), Арамбуру (Барренечеа, 70), Мендес (Захарян, 79), Мерино, Турриентес, Ойарсабаль - Беккер (Кубо, 70).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Сосьедад

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