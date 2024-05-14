Манчестер Юнайтед готовит заманчивое предложение по одноклубнику Миколенко

Манчестер Юнайтед нашел потенциальную замену Рафаэлю Варану.

Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" хотят приобрести Джаррода Брантвейта. За английского центрбека готовы заплатить 55 млн фунтов стерлингов, но ранее была информация, что Эвертон хочет не менее 80 млн фунтов.

Детали потенциального контракта талантливого 21-летнего футблиста с манкунианцами остаются неизвестными.

В текущем сезоне Брантвейт провел 40 матчей, забив 3 гола.

Напомним, ранее сообщалось, что Варан уйдет из Манчестер Юнайтед этим летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!