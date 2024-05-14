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Манчестер Юнайтед готовит заманчивое предложение по одноклубнику Миколенко

Манкунианцы хотят приобрести Джаррода Брантвейта
Сегодня, 20:47
Джаррод Брантвейт / Getty Images
Джаррод Брантвейт / Getty Images

Манчестер Юнайтед нашел потенциальную замену Рафаэлю Варану.

Как сообщает Daily Mail, "красные дьяволы" хотят приобрести Джаррода Брантвейта. За английского центрбека готовы заплатить 55 млн фунтов стерлингов, но ранее была информация, что Эвертон хочет не менее 80 млн фунтов.

Детали потенциального контракта талантливого 21-летнего футблиста с манкунианцами остаются неизвестными.

В текущем сезоне Брантвейт провел 40 матчей, забив 3 гола.

Напомним, ранее сообщалось, что Варан уйдет из Манчестер Юнайтед этим летом.

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