Клуб УПЛ подписал легионера для своего дубля
Житомирское Полесье объявило о начале комплектования своего дублирующего состава.
Как сообщает пресс-служба "волков", в Полесье-2 перебрался 19-летний северомакедонец Димитар Трайков. Футболист выступает на позиции нападающего
Трайков подписал с житомирянами предварительный контракт, который начинает действовать с лета 2024 года. Финансовые условия и срок действия соглашения остаются неизвестными.
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В этом сезоне Димитар играл за Брера Струмица, где в 22 матчах забил 2 гола. Также он является игроком сборной Северной Македонии до 21 года.
Отметим, что Полесье-2 начнет свою историю в следующем сезоне, играя во Второй лиге ПФЛ.
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