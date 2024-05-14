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Клуб УПЛ подписал легионера для своего дубля

Димитар Трайков будет выступать за Полесье-2
Сегодня, 22:31
Димитар Трайков / Полесье
Димитар Трайков / Полесье

Житомирское Полесье объявило о начале комплектования своего дублирующего состава.

Как сообщает пресс-служба "волков", в Полесье-2 перебрался 19-летний северомакедонец Димитар Трайков. Футболист выступает на позиции нападающего

Трайков подписал с житомирянами предварительный контракт, который начинает действовать с лета 2024 года. Финансовые условия и срок действия соглашения остаются неизвестными.

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В этом сезоне Димитар играл за Брера Струмица, где в 22 матчах забил 2 гола. Также он является игроком сборной Северной Македонии до 21 года.

Отметим, что Полесье-2 начнет свою историю в следующем сезоне, играя во Второй лиге ПФЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Полесье

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