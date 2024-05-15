Тухель поставил Баварии условие, при котором готов остаться в клубе

Главный тренер Баварии Томас Тухель все же готов остаться в клубе, пишет Bild.

Напомним, что после ряда неудачных переговоров с другими специалистами Бавария решила попробовать оставить Томаса Тухеля.

Также еще одним последним вариантом является назначение Роберто де Дзерби, однако о прогрессе переговоров с итальянским специалистом сейчас ничего не известно.

Зато клуб достиг прогресса в переговорах с Тухелем, немецкий тренер готов остаться в клубе, однако при одном условии.

Тухель требуеют новый долгосрочный контракт и гарантии того, что руководство клуба будет строить планы, которые будут включать самого тренера. Специалист хочет гарантий, что он не будет уволен через год.

Ранее также сообщалось, что Бавария заинтересована в лидере Манчестер Юнайтед.

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