Капитан Реала хочет выступать в одном чемпионате с Месси

Защитник Реала Начо Фернандес покинет клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Relevo.

Информация от окружения игрока подтверждает, что он не собирается менять свое решение и уже ищет возможности продолжения карьеры в МЛС.

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Однако высокие финансовые требования испанца могут затруднить его переход, учитывая, что в американском чемпионате только три игрока в каждой команде освобождены от лимита на зарплату.

В текущем сезоне на счету 34-летнего испанца один ассист в 27 матчах Ла Лиги.

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