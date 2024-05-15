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Капитан Реала хочет выступать в одном чемпионате с Месси

Начо определился с местом продолжения карьеры.
Сегодня, 20:49
Начо Фернандес / Getty Images
Начо Фернандес / Getty Images

Защитник Реала Начо Фернандес покинет клуб по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Relevo.

Информация от окружения игрока подтверждает, что он не собирается менять свое решение и уже ищет возможности продолжения карьеры в МЛС.

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Однако высокие финансовые требования испанца могут затруднить его переход, учитывая, что в американском чемпионате только три игрока в каждой команде освобождены от лимита на зарплату.

В текущем сезоне на счету 34-летнего испанца один ассист в 27 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Реал Мадрид Начо Фернандес

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