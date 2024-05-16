Владелец Челси - о ситуации в клубе: Есть ощущение, что становится все лучше и лучше

Владелец Челси Тодд Боэли поделился мыслями о стратегии развития клуба.

По словам функционера, у "синих" заметно ощутимый прогресс, но нужно продолжать быть терпеливым.

«Самое главное - нужно быть терпеливым. Когда вы что-то создаете, то ожидаете, что все быстро сложится, но реальность такова, что для всего действительно хорошего нужно немного времени. Терпение всегда было нашим принципом.

Когда мы приобрели Доджерс (профессиональная бейсбольная команда - ред.) в 2013 году, мы начали с 15-го и 25-го мест, но мы продолжали придерживаться плана, потому что верили в его целесообразность. И с Челси мы прошли через нечто подобное.

Нужно иметь решимость не обращать внимания на всю шумиху вокруг и оставаться верным плану. С периода Boxing Day мы - четвертая команда в АПЛ. Когда вы смотрите на то, что происходит сейчас с командой, есть ощущение, что все становится лучше и лучше", - сказал Боэли.

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