Бруну: Я уйду из МЮ, если меня там больше не захотят видеть

Игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился мыслями на темы выступлений команды в этом сезоне и своего будущего после последнего домашнего матча в текущей кампании.

По словам портгальца, которым заинтересовались как минимум Ан-Наср и Бавария, он не уйдет из клуба, если от него не захотят избавиться.

«Очевидно, что работа еще не завершена. У нас еще есть одна игра в Премьер-лиге, а затем - самая важная игра сезона, финал Кубка Англии.

Это был тяжелый сезон. Таблица это наглядно демонстрирует, и мы все это осознаем. Болельщики были невероятные и поддерживали нас весь сезон. Мы все ценим то, что они для нас делают.

Мы хотим играть иначе, играть лучше, и болельщики заслуживают этого. Мы должны были им как-то ответить, мы пытались это делать, но результаты этого не подтверждают. Мы упорно работали, и каждый выкладывал все возможное, этого недостаточно. Мы должны делать больше.

У нас еще есть две игры в этом сезоне, и мы должны закончить год как можно лучше.

Мое будущее в Юнайтед? Я буду здесь до тех пор, пока клуб не захочет от меня избавиться. Как мне кажется сейчас, клуб хочет, чтобы я был частью его будущего.

Если же это мнение изменится по каким-то причинам, то я уйду", - заявил португальский исполнитель.

В последнем туре АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет с Брайтоном. От этого матча зависит участие манкунианцев в Лиге Европе или Лиге Конференций..

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