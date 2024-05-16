iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Победит решением судей": Миколенко спрогнозировал исход боя Усик - Фьюри

Виталий уверен в силах своего соотечественника.
Сегодня, 12:47
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник Эвертона Виталий Миколенко поделился мыслями о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, по его мнению победит именно Александр по решению судей.

«Я действительно горжусь им, он каждый день пытается помогать украинским людям. Абсолютная легенда. Усик победит решением судей", - заявил Миколенко в комментарии Sky Sports.

Напомним, ранее также Михаил Мудрик рассказал, что будет болеть за Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Виталий Миколенко

Статьи по теме

Папа Римский благословил пояс, за который будут драться Усик и Фьюри Папа Римский благословил пояс, за который будут драться Усик и Фьюри
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Усик - Фьюри: видео онлайн-трансляция поединка Усик - Фьюри: видео онлайн-трансляция поединка
Мудрик: К сожалению, для меня уже сезон закончился Мудрик: К сожалению, для меня уже сезон закончился
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Европа16:05
Мудрик: К сожалению, для меня уже сезон закончился
Бокс15:48
Папа Римский благословил пояс, за который будут драться Усик и Фьюри
Европа15:35
Жирона хочет усилиться игроком Ливерпуля
Бокс14:55
Чемпионские бои украинцев: расписание и результаты
Европа14:46
Один из лучших бомбардиров в истории футбола сборных объявил о завершении международной карьеры
Европа14:45
"Ты будешь творить историю": Ибрагимович предсказал, кто победит в бою Усик - Фьюри
Бокс14:22
Усик - Фьюри: видео онлайн-трансляция поединка
Бокс14:14
Денис Беринчик - Эмануэль Наваррете: прогноз на титульный бой
Европа14:01
Клубы АПЛ не поддержат отказ от VAR
Европа и мир13:55
Чемпионат мира по хоккею-2024: Казахстан - Швеция, Финляндия - Австрия
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK