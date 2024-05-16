"Победит решением судей": Миколенко спрогнозировал исход боя Усик - Фьюри

Виталий уверен в силах своего соотечественника.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко поделился мыслями о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, по его мнению победит именно Александр по решению судей.

«Я действительно горжусь им, он каждый день пытается помогать украинским людям. Абсолютная легенда. Усик победит решением судей", - заявил Миколенко в комментарии Sky Sports.

Напомним, ранее также Михаил Мудрик рассказал, что будет болеть за Усика.

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