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Мудрик: К сожалению, для меня уже сезон закончился

Украинец уже не сыграет за Челси.
Сегодня, 16:05
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинец Михаил Мудрик в Instagram поделился последними новостями о своем состоянии.

Вингер «синих» рассказал, что чувствует себя лучше чем вчера и поблагодарил фанатов за поддержку.

"К сожалению, сезон для меня закончился. Спасибо всем за ваши сообщения, я чувствую себя лучше, увидимся в следующем сезоне, "синие". 

Это часть игры, не так ли?", - написал украинец. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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