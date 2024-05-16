Мудрик: К сожалению, для меня уже сезон закончился
Украинец уже не сыграет за Челси.
Украинец Михаил Мудрик в Instagram поделился последними новостями о своем состоянии.
Вингер «синих» рассказал, что чувствует себя лучше чем вчера и поблагодарил фанатов за поддержку.
"К сожалению, сезон для меня закончился. Спасибо всем за ваши сообщения, я чувствую себя лучше, увидимся в следующем сезоне, "синие".
Это часть игры, не так ли?", - написал украинец.
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