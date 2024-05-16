Яремчук может остаться в чемпионате Испании
Но не в составе Валенсии.
Украинский форвард Роман Яремчук, который принадлежит Брюгге, имеет несколько вариантов смены клубной прописки летом.
Как сообщает Radio Marca Valencia, на нападающего обратили внимание аутсайдер Ла Лиги Лас-Пальмас и клуб турецкой Суперлиги Трабзонспор.
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Сейчас лидером гонки является именно турецкий коллектив, но при этом структура потенциальной сделки неизвестна пока, то есть, это может быть и полноценный трансфер и еще одна аренда.
Отметим, что Валенсия приняла решение не выкупать Яремчука, хотя, тренерский штаб им полностью доволен.
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