Яремчук может остаться в чемпионате Испании

Но не в составе Валенсии.

Украинский форвард Роман Яремчук, который принадлежит Брюгге, имеет несколько вариантов смены клубной прописки летом.

Как сообщает Radio Marca Valencia, на нападающего обратили внимание аутсайдер Ла Лиги Лас-Пальмас и клуб турецкой Суперлиги Трабзонспор.

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Сейчас лидером гонки является именно турецкий коллектив, но при этом структура потенциальной сделки неизвестна пока, то есть, это может быть и полноценный трансфер и еще одна аренда.

Отметим, что Валенсия приняла решение не выкупать Яремчука, хотя, тренерский штаб им полностью доволен.

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