Фанаты Арсенала завалили голкипера Манчестер Сити сообщениями после слива его личного номера

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон рассказал, что его номер телефона был каким-то образом слит накануне матча с Тоттенхэмом (2:0).

Футболист в соцсетях рассказал, что фанаты Арсенала засыпали его сообщениями с призывом помочь клубу в гонке за титул АПЛ.

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Эдерсон прикрепил соответствующий скриншот из мессенджера, подписав: "Мой номер слили и я получил несколько забавных сообщений".

Источник: The Sun

Напомним, голкипер "горожан" не сумел отыграть весь матч против Тоттенхэма из-за полученной травмы во второй тайме.

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