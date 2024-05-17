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Фанаты Арсенала завалили голкипера Манчестер Сити сообщениями после слива его личного номера

Эдерсон попал в крайне неловкую ситуацию.
17 мая, 09:55
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон рассказал, что его номер телефона был каким-то образом слит накануне матча с Тоттенхэмом (2:0).

Футболист в соцсетях рассказал, что фанаты Арсенала засыпали его сообщениями с призывом помочь клубу в гонке за титул АПЛ.

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Эдерсон прикрепил соответствующий скриншот из мессенджера, подписав: "Мой номер слили и я получил несколько забавных сообщений".

Источник: The Sun

Напомним, голкипер "горожан" не сумел отыграть весь матч против Тоттенхэма из-за полученной травмы во второй тайме.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Манчестер Сити Эдерсон

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