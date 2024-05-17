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Ювентус уволил Аллегри с поста тренера

Официальная причина увольнения - неподобающее поведение после финала Кубка Италии.
Сегодня, 19:21
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Туринский Ювентус принял решение прекратить сотрудничество с Массимилиано Аллегри.

Как сообщает пресс-служба «зебр», причина увольнения заключается в неподобающем поведении после финала Кубка Италии, которое портит имидж клуба и не соответствует его ценностям.

После матча против Аталанты редактор TuttoSport заявил, что Аллегри угрожал ему избиением, если, он не будет «писать правду» в своей газете, а агентство LaPresse пожаловалось на то что Массимилиано в порыве ярости набросился на федерального прокурора и повредил их осветительные приборы.

Отметим, что слухи о возможном увольнении специалиста ходили еще до этого матча, но ожидалось, что это произойдет после завершения сезона, а пока Ювентусу предстоит сыграть еще два поединка. Исполняющим обязанности тренера должен стать Паоло Монтеро, который тренирует примаверу туринцев, но об этом не объявлено официально.

Напомним, ранее сообщалось, что Ювентус согласовал условия контракта с тренером, который должен заменить Аллегри на постоянной основе.

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