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Пятый год подряд лучшим игроком сезона становится футболист Манчестер Сити

Фил Фоден обошел многих именитых соперников.
Сегодня, 13:52
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

Английская Пермьер-лига объявила, кто получил награду Лучшему игроку сезона.

Пятый год подряд MVP сезона был признан игрок Манчестер Сити, в сезоне-2023/24 им стал Фил Фоден.

23-летний англичанин провел 34 поединка в рамках АПЛ, в которых забил 17 мячей и сделал 8 результативных передач.

Кроме Фодена, на награду претендовали Эрлинг Холанд, Александер Исак, Мартин Эдегор, Деклан Райс, Коул Палмер, Вирджил ван Дейк и Олли Уоткинс.

Напомним, что в предыдущие годы лучшими игроками сезона становились Эрлинг Холанд, Рубен Диаш и дважды Кевин де Брюйне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фил Фоден

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