Пятый год подряд лучшим игроком сезона становится футболист Манчестер Сити
Английская Пермьер-лига объявила, кто получил награду Лучшему игроку сезона.
Пятый год подряд MVP сезона был признан игрок Манчестер Сити, в сезоне-2023/24 им стал Фил Фоден.
🥁 Give it up for your @EASPORTSFC Player of the Season...— Premier League (@premierleague) May 18, 2024
✨ Phil Foden ✨#PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MGwkYu19Or
23-летний англичанин провел 34 поединка в рамках АПЛ, в которых забил 17 мячей и сделал 8 результативных передач.
Кроме Фодена, на награду претендовали Эрлинг Холанд, Александер Исак, Мартин Эдегор, Деклан Райс, Коул Палмер, Вирджил ван Дейк и Олли Уоткинс.
Напомним, что в предыдущие годы лучшими игроками сезона становились Эрлинг Холанд, Рубен Диаш и дважды Кевин де Брюйне.
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