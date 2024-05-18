Анчелотти прямо назвал вратаря, который сыграет против Вильярреала
Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти назвал, кто будет защищать ворота в матче с Вильярреалом.
Напомним, в воскресенье, 19 мая, "сливочные" отправятся в гости к Вильярреалу в рамках предпоследнего тура Ла Лиги. Отметим, что команда Марселино все еще претендует на место в еврокубках.
Карло Анчелотти не стал делать загадку и прямо заявил, что место в воротах займет Андрей Лунин.
"Для меня не имеют никакого значения дебаты вратарей. Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа возвращается к уровню лучшего вратаря в мире, каким он и был раньше.
Завтра против Вильярреала сыграет Андрей Лунин", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.
Ранее также сообщалось, что Реал заинтересовался хавбеком Ливерпуля.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!