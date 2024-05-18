iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти прямо назвал вратаря, который сыграет против Вильярреала

Выбор был сделан в пользу Лунина.
Сегодня, 14:26
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти назвал, кто будет защищать ворота в матче с Вильярреалом.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, "сливочные" отправятся в гости к Вильярреалу в рамках предпоследнего тура Ла Лиги. Отметим, что команда Марселино все еще претендует на место в еврокубках.

Карло Анчелотти не стал делать загадку и прямо заявил, что место в воротах займет Андрей Лунин.

"Для меня не имеют никакого значения дебаты вратарей. Лунин провел фантастический сезон, а Куртуа возвращается к уровню лучшего вратаря в мире, каким он и был раньше.

Завтра против Вильярреала сыграет Андрей Лунин", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ранее также сообщалось, что Реал заинтересовался хавбеком Ливерпуля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

Статьи по теме

Реал установил новый клубный рекорд благодаря Лунину Реал установил новый клубный рекорд благодаря Лунину
Анчелотти: Все три вратаря могут сыграть в оставшихся матчах Реала Анчелотти: Все три вратаря могут сыграть в оставшихся матчах Реала
Касильяс: Лунин должен сыграть в финале Лиги Чемпионов Касильяс: Лунин должен сыграть в финале Лиги Чемпионов
Экс-вратарь Реала: Лунин заслуживает сыграть в финале Лиги чемпионов Экс-вратарь Реала: Лунин заслуживает сыграть в финале Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция церемонии взвешивания

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
Футбол сегодня: последний тур в Бундеслиге, матч Динамо, игры в Испании и Италии
просмотров

Последние новости

Украина16:00
Форвард сборной Украины превзошел личный рекорд голов за сезон
Европа15:52
Ройс выйдет с капитанской повязкой свой последний домашний матч
15:13
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разгромил SkyUp в первом полуфинальном матче
Европа15:05
Клопп записал прощальное обращение к фанатам Ливерпуля
Формула 114:47
Гран-при Эмилии-Романьи: Макларены возглавили третью практику, Ферстаппен лишь шестой
Европа14:26
Анчелотти прямо назвал вратаря, который сыграет против Вильярреала
Европа13:52
Пятый год подряд лучшим игроком сезона становится футболист Манчестер Сити
Бокс13:33
"Никогда не были такими": отец Фьюри сделал откровенное признание перед боем с Усиком
Европа13:22
Тьяго Силва намерен вернуться в Челси
Европа и мир13:12
Чемпионат мира по хоккею-2024: Дания - Швейцария, Латвия - Швеция
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK