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Футбол

Девушка бывшего игрока Барселоны похвасталась пикантными фото в бикини

Возлюбленная Бартры вновь разрывает в соцсетях.
Вчера, 21:50
Гойкоэчеа и Бартра / The Sun
Гойкоэчеа и Бартра / The Sun

Джессика Гойкоэчеа, девушка защитника Бетиса Марка Бартры, порадовала своих фанатов новыми фото.

Девушка покрасовалась в соцсетях в новом бикини, которые шьет ее личный бренд.

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Пиар-компания Джессики идет весьма успешно, ведь на каждый свой пост она оставила ссылку на магазин, где можно приобрести данные купальники.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Источник: Instagram

В текущем сезоне на счету Бартры всего три матча в рамках Ла Лиги. Большую часть кампании игрок прочла в лазарете.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис бикини Марк Бартра

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