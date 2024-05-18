Девушка бывшего игрока Барселоны похвасталась пикантными фото в бикини
Возлюбленная Бартры вновь разрывает в соцсетях.
Джессика Гойкоэчеа, девушка защитника Бетиса Марка Бартры, порадовала своих фанатов новыми фото.
Девушка покрасовалась в соцсетях в новом бикини, которые шьет ее личный бренд.
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Пиар-компания Джессики идет весьма успешно, ведь на каждый свой пост она оставила ссылку на магазин, где можно приобрести данные купальники.
В текущем сезоне на счету Бартры всего три матча в рамках Ла Лиги. Большую часть кампании игрок прочла в лазарете.
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