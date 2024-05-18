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Вице-президент европейского клуба заявил о желании Моуринью возлагать команду

"Особенный" может в ближайшее время вернуться к работе.
Вчера, 23:50
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Вице-президент Бешикташа заявил, что клуб ведет переговоры с Жозе Моуринью.

"Я встречался с Жозе Моуринью в Стамбуле около месяца назад. Я сказал ему, что хочу видеть его в Бешикташе, что он соответствует нашей философии. Жозе ответил, что оценит такую возможность, когда получит предложение. Спустя некоторое время он дал согласие.

У нас будет еще одна встреча на следующей неделе, в Италии. Он сказал, что хочет работать в Бешикташе".

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"Наш клуб удовлетворил финансовые требования Моуринью. Мы работаем со спонсорами и готовы сотрудничать на нужных условиях. Мы обсудим назначение Моуринью на заседании совета директоров. Наша последняя встреча состоится в Италии на следующей неделе", – сказал Хюсейн Юсель в интервью Sporx.

Напомним, Моуринью находится без клуба с зимы этого клуба. Португалец был уволен из Ромы из-за неудовлетворительных результатов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бешикташ Жозе Моуринью

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