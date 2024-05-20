Лидер Манчестер Сити поделился эмоциями о четвертом чемпионстве подряд

Лідер Манчестер Сіті Кевін де Брюйне поділився думками про завоювання четвертого титула АПЛ поспіль.

За словами бельгійця, це чемпіонство - особливе, адже сезон був важким для нього.

"Відчуття такі ж чудові, як і вперше. Ми дуже старанно працювали для цього. Цього року була важка боротьба за титул з Арсеналом та Ліверпулем, і бути тут знову і створити щось історичне – це приголомшливо.

Безперечно, гол на 2-й хвилині допоміг нам. Філ забив чудовий м'яч, і це лише показує, який чудовий сезон він провів. Його голи мають для нас вирішальне значення. Він мав блискучий момент, він вирішив результат матчу.

Для мене цей трофей – один із найособливіших, бо я мав важкий рік. Я вибув на пів року, але повернувся і зробив усе, що міг. Допомогти команді перемагати та бути на гарному рівні – особисто для мене це щось особливе.

Тренер задає тон, але нам подобається грати разом, ми не команда великих его. Ми граємо разом, біжимо як божевільні та просто насолоджуємося цим, і це задоволення триває", – сказав хавбек Манчестер Сіті.

Зазначимо, що період з серпня по січень півзахисник пропустив через травму підколінного сухожилля

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