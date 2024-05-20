Ливерпуль официально объявил о назначении Слота
Тренер приступит к своим обязанностям 1 июня.
Ливерпуль официально объявил имя нового тренера.
Им ожидаемо стал нидерландский специалист Арне Слот, которого мерсисайдцы переманили из Фейеноорда.
Сообщается, что новый тренер приступит к своим обязанностям уже с 1 июня.
До этого Слот в течение трех лет тренировал Фейеноорд, привел его к одному чемпионству и дважды признавался лучшим тренером Эредивизии.
Подробности контракта нового тренера Ливерпуль не сообщал.
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