Атлетико интересуется двумя лучшими форвардами Ла Лиги
Александр Серлот или Артем Довбик могут присоединиться к "матрацникам".
Мадридский Атлетико намерен купить форварда летом, пишет Marca.
Вскоре клуб, вероятно, покинут Альваро Мората и Мемфис Депай, потому "матрацники" уже ищут варианты в атакующую линию.
По информации издания, приоритетными для Атлетико считаются Александр Серлот и Артем Довбик.
Напомним, что норвежец - лучший бомбардир Ла Лиги с 23-ю голами, Довбик же идет вторым, имея в активе 21 гол.
Отметим, что 28-летний Серлот оценивается Трансфермарктом в 15 млн евро, Довбик же на два года моложе и на 15 млн дороже форварда Вильярреала.
Ранее также сообщалось, что Лунин более не сыграет в этом сезоне за Реал.
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