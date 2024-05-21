Атлетико интересуется двумя лучшими форвардами Ла Лиги

Александр Серлот или Артем Довбик могут присоединиться к "матрацникам".

Мадридский Атлетико намерен купить форварда летом, пишет Marca.

Вскоре клуб, вероятно, покинут Альваро Мората и Мемфис Депай, потому "матрацники" уже ищут варианты в атакующую линию.

По информации издания, приоритетными для Атлетико считаются Александр Серлот и Артем Довбик.

Напомним, что норвежец - лучший бомбардир Ла Лиги с 23-ю голами, Довбик же идет вторым, имея в активе 21 гол.

Отметим, что 28-летний Серлот оценивается Трансфермарктом в 15 млн евро, Довбик же на два года моложе и на 15 млн дороже форварда Вильярреала.

Ранее также сообщалось, что Лунин более не сыграет в этом сезоне за Реал.

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