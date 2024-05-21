iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Атлетико интересуется двумя лучшими форвардами Ла Лиги

Александр Серлот или Артем Довбик могут присоединиться к "матрацникам".
Сегодня, 00:02
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Мадридский Атлетико намерен купить форварда летом, пишет Marca.

Вскоре клуб, вероятно, покинут Альваро Мората и Мемфис Депай, потому "матрацники" уже ищут варианты в атакующую линию.

По информации издания, приоритетными для Атлетико считаются Александр Серлот и Артем Довбик.

Напомним, что норвежец - лучший бомбардир Ла Лиги с 23-ю голами, Довбик же идет вторым, имея в активе 21 гол.

Отметим, что 28-летний Серлот оценивается Трансфермарктом в 15 млн евро, Довбик же на два года моложе и на 15 млн дороже форварда Вильярреала.

Ранее также сообщалось, что Лунин более не сыграет в этом сезоне за Реал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артем довбик

Статьи по теме

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Жирона упустила шанс сыграть в Суперкубке Испании Жирона упустила шанс сыграть в Суперкубке Испании
Результативные действия Цыганкова и Довбика принесли Жироне бронзовые медали Ла Лиги Результативные действия Цыганкова и Довбика принесли Жироне бронзовые медали Ла Лиги
Довбик вошел в команду сезона Ла Лиги в EAFC 24 Довбик вошел в команду сезона Ла Лиги в EAFC 24
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:56
Легенда Манчестер Юнайтед трогательно попрощался со своей собакой
Европа00:42
Астон Вилла намерена подписать экс-хавбека Челси и сборной Англии
Европа00:02
Атлетико интересуется двумя лучшими форвардами Ла Лиги
Вчера, 23:49
Теннис23:49
Калинина встретится с французкой теннисисткой в 1/8 финала турнира в Страсбурге
Европа23:40
Ювентус совершил крутой камбек в матче против Болоньи
Бокс22:55
"Это делает его великим": Атлас назвал самую сильную черту Усика
Европа22:49
Мбаппе имеет устное соглашение с Лиллем
НБА22:30
Вембаньяма и Холмгрен попали в первую сборную новичков НБА сезона-2023/24
Европа22:29
Бавария присматривается к двум тренерам из АПЛ
Бокс22:11
Фроч: Пусть Усик заканчивает карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK