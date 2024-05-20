Лунин больше не сыграет в этом сезоне - источник

Клубный сезон Андрея Лунина завершился, утверждает Marca.

Издание, ссылаясь на источники в Реале пишет, что оставшиеся два матча - встречу против Бетиса и финал ЛЧ - проведет Тибо Куртуа.

Отметим, что в последнем матче украинец пропустил четыре гола, а Куртуа в последних трех играх сохранил ворота сухими. Вероятно, этим и обусловлен выбор Анчелотти.

Хотя даже после матча с Вильярреалом итальянец не критиковал Лунина, а наоборот поддержал. Также считается, что и клуб не изменил мнение об украинце и все еще хочет продлить с ним контракт.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Реала вернутся в АПЛ.

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