Астон Вилла намерена подписать экс-хавбека Челси и сборной Англии

Росс Баркли может вернуться в Бирмингем.

Астон Вилла рассматривает возвращение Росса Баркли, пишет The Guardian.

Напомним, что экс-хавбек Челси и сборной Англии последний сезон провел в Лутоне, который покинул АПЛ.

В сезоне-2020/2021 Баркли уже выступал за бирмингемский клуб в рамках арендного соглашения из Челси. Затем была Ницца, где полузащитник вновь набрал форму, а затем Лутон.

Вилла хочет усилить состав к своему долгожданному еврокубковому сезону. Команда Унаи Эмери вошла в четвертку АПЛ и получила право играть в Лиге чемпионов.

Сам Баркли ранее заявлял, что хочет и готов играть в АПЛ, потому сделка выглядит очень вероятной.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль официально объявил имя нового тренера.

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