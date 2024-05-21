Астон Вилла намерена подписать экс-хавбека Челси и сборной Англии
Астон Вилла рассматривает возвращение Росса Баркли, пишет The Guardian.
Напомним, что экс-хавбек Челси и сборной Англии последний сезон провел в Лутоне, который покинул АПЛ.
В сезоне-2020/2021 Баркли уже выступал за бирмингемский клуб в рамках арендного соглашения из Челси. Затем была Ницца, где полузащитник вновь набрал форму, а затем Лутон.
Вилла хочет усилить состав к своему долгожданному еврокубковому сезону. Команда Унаи Эмери вошла в четвертку АПЛ и получила право играть в Лиге чемпионов.
Сам Баркли ранее заявлял, что хочет и готов играть в АПЛ, потому сделка выглядит очень вероятной.
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль официально объявил имя нового тренера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!