Почеттино прокомментировал свой уход из Челси
Аргентинец поблагодарил фанатов и руководство за проведенное время в клубе.
Маурисио Почеттино высказался о своем уходе из Челси.
"Спасибо владельцам Челси и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба".
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"Теперь у клуба есть хорошие возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и еврокубках в ближайшие годы", – сказал аргентинец в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, Челси завершил этот сезон на шестом месте, набрав за 38 туров 63 балла.
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