Почеттино прокомментировал свой уход из Челси

Аргентинец поблагодарил фанатов и руководство за проведенное время в клубе.

Маурисио Почеттино высказался о своем уходе из Челси.

"Спасибо владельцам Челси и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба".

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"Теперь у клуба есть хорошие возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и еврокубках в ближайшие годы", – сказал аргентинец в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Челси завершил этот сезон на шестом месте, набрав за 38 туров 63 балла.

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