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"Спасибо за все": Мудрик отреагировал на отставку Почеттино

Украинский футболист попрощался с главным тренером.
Сегодня, 00:58
Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино / Getty Images
Михаил Мудрик и Маурисио Почеттино / Getty Images

Вингер Челси Михаил Мудрик отреагировал на отставку главного тренера Маурисио Почеттино, который по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с лондонским клубом.

У себя в Instagram украинец на прощание обратился к аргентинскому специалисту с благодарностью.

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"Спасибо за все", - написал Мудрик, опубликовав совместное фото с уже бывшим тренером.

Ранее Почеттино прокомментировал свою отставку с поста тренера Челси.

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