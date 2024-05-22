"Спасибо за все": Мудрик отреагировал на отставку Почеттино

Вингер Челси Михаил Мудрик отреагировал на отставку главного тренера Маурисио Почеттино, который по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с лондонским клубом.

У себя в Instagram украинец на прощание обратился к аргентинскому специалисту с благодарностью.

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"Спасибо за все", - написал Мудрик, опубликовав совместное фото с уже бывшим тренером.

Ранее Почеттино прокомментировал свою отставку с поста тренера Челси.

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