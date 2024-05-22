Один из лидеров Ман Сити заинтересовал саудовские клубы

Голкипер Манчестер Сити Эдерсон интересен саудовским клубам, пишет Фабрицио Романо.

30-летний голкипер в данный момент восстанвливется от перелома глазницы, но в целом в этом сезоне Эдерсон был практически незаменим для "горожан".

Неназванные саудовские клубы уже связались с бразильцем, сейчас он рассматривает их предложения. Но, отметим, что контракт Эдерсона рассчитан до 2026 года.

При этом Манчестер Сити готов продать своего вратаря, если получат достойное предложение. Трансфермаркт оценивает Эдерсона в 40 млн евро.

Ранее также сообщалось, что прощание Клоппа былопопулярней, чем празднование чемпионства Манчестер Сити.

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