Один из лидеров Ман Сити заинтересовал саудовские клубы
Эдерсон рассматривает предложение с Ближнего Востока.
Голкипер Манчестер Сити Эдерсон интересен саудовским клубам, пишет Фабрицио Романо.
30-летний голкипер в данный момент восстанвливется от перелома глазницы, но в целом в этом сезоне Эдерсон был практически незаменим для "горожан".
Неназванные саудовские клубы уже связались с бразильцем, сейчас он рассматривает их предложения. Но, отметим, что контракт Эдерсона рассчитан до 2026 года.
При этом Манчестер Сити готов продать своего вратаря, если получат достойное предложение. Трансфермаркт оценивает Эдерсона в 40 млн евро.
Ранее также сообщалось, что прощание Клоппа былопопулярней, чем празднование чемпионства Манчестер Сити.
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