iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Болельщики выбрали футболиста Челси лучшим игроком сезона

Коул Палмер обошел более крупных звезд лиги.
Сегодня, 14:35
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила результаты голосования фанатов за лучшего игрока сезона.

На награду претендовали Деклан Райс, Мартин Эдегор, Вильям Салиба (все – Арсенал), Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Родри (все – Манчестер Сити), Олли Уоткинса (Астон Вилла) и Коул Палмер (Челси).

По результатам голосования награда досталась 22-летнему хавбеку Челси, который в этом сезон принес немало очков своей команде.

В 34 матчах завершившегося сезона АПЛ Палмер забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее игроком сезона в АПЛ был признан Фил Фоден.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коул Палмер

Статьи по теме

Палмер повторил клубный рекорд 24-летней давности Палмер повторил клубный рекорд 24-летней давности
Главный бомбардир Челси пропустит матч против Арсенала Главный бомбардир Челси пропустит матч против Арсенала
Почеттино: Палмер гораздо сильнее, чем мы ожидали Почеттино: Палмер гораздо сильнее, чем мы ожидали
Источник объяснил, почему Гвардиола решил продать Палмера Источник объяснил, почему Гвардиола решил продать Палмера
Помочь журналистам

Видео

Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона
Ассист Цыганкова и гол Довбика в обзоре матча Валенсия - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс15:55
Организаторы боя Усик - Фьюри недополучили более 100 млн долларов
Европа15:28
УЕФА назвал, где состоятся следующие финалы еврокубков
Формула 114:59
Ферстаппен считает, что на Гран-при Монако успехи Макларен ничего не дадут
Европа14:57
"Пошел на*уй": игрок Реала своеобразно отреагировал на решение Крооса завершить карьеру
Европа14:35
Болельщики выбрали футболиста Челси лучшим игроком сезона
Европа14:30
Не только Гирасси: Милан и Штутгарт провели переговоры сразу по нескольким игрокам
Европа13:59
Левандовски - о Мбаппе в Реале: Страха нет
Европа13:48
Челси проявляет интерес к бывшему ассистенту Гвардиолы
Формула 113:27
Хорнер: Провал Переса в Имоле не повлияет на его будущее в Формуле-1
Европа13:22
Интер перешел во владение американского инвестиционного фонда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK