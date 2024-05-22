Болельщики выбрали футболиста Челси лучшим игроком сезона

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила результаты голосования фанатов за лучшего игрока сезона.

На награду претендовали Деклан Райс, Мартин Эдегор, Вильям Салиба (все – Арсенал), Эрлинг Холанд, Филип Фоден, Родри (все – Манчестер Сити), Олли Уоткинса (Астон Вилла) и Коул Палмер (Челси).

По результатам голосования награда досталась 22-летнему хавбеку Челси, который в этом сезон принес немало очков своей команде.

Cole Palmer 🥶



Voted by the fans as the PFA Premier League 23/24 Fans’ Player of the Year 🏆



Congratulations 👏 #CFC pic.twitter.com/NpenJtuKL8 — Professional Footballers’ Association (@PFA) May 22, 2024

В 34 матчах завершившегося сезона АПЛ Палмер забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Ранее игроком сезона в АПЛ был признан Фил Фоден.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!