Болельщики выбрали футболиста Челси лучшим игроком сезона

Cole Palmer 🥶 Voted by the fans as the PFA Premier League 23/24 Fans’ Player of the Year 🏆 Congratulations 👏 #CFC pic.twitter.com/NpenJtuKL8

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...